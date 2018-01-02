Месси, Неймар, Роналду и Кейн - в символической сборной года по версии читателей L'Equipe

Французское издание L'Equipe представило символическую футбольную сборную 2017 года. Состав был сформирован следующим образом – сначала журналисты отобрали кандидатов на позиции, после чего читатели приняли участие в голосовании.

В общей сложности в опросе приняли участие около 150 тысяч человек.

Символическая сборная по версии читателей L'Equipe выглядит следующим образом:

вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

защитники: Дани Алвес ("Ювентус", "ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Марселу ("Реал").

полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Н`Голо Канте ("Челси").

крайние нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона", "ПСЖ").

центральные нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").