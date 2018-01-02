Месси, Неймар, Роналду и Кейн - в символической сборной года по версии читателей L'Equipe

Французское издание L'Equipe представило символическую футбольную сборную 2017 года. Состав был сформирован следующим образом – сначала журналисты отобрали кандидатов на позиции, после чего читатели приняли участие в голосовании.
В общей сложности в опросе приняли участие около 150 тысяч человек.
Символическая сборная по версии читателей L'Equipe выглядит следующим образом:
вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").
защитники: Дани Алвес ("Ювентус", "ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Марселу ("Реал").
полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Н`Голо Канте ("Челси").
крайние нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона", "ПСЖ").
центральные нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").
Voici l'équipe type monde 2017 des internautes de L'Équipe https://t.co/NGCpTy0Fb8 pic.twitter.com/5mmnEjMRFY– L'ÉQUIPE (@lequipe) 2 января 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Челси
- Тоттенхэм
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Марселу Виейра
- Харри Кейн
- Н`Голо Канте
- Самюэль Юмтити