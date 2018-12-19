Марио Салас возглавил "Коло-Коло", за который играет экс-форвард "Спартака" Барриос

Новым главным тренером "Коло-Коло" стал известный экс-игрок сборной Чили Марио Салас. 51-летний чилиец подписал контракт с самым титулованным клубом своей страны, а в среду предстанет на пресс-конференции в новом статусе.
Ранее он расторг соглашение с перуанским "Спортинг Кристал", который возглавил только в этом году. Как отмечается в пресс-релизе клуба, "хорошие результаты открыли перед Салосом двери, которые, по его мнению, являются правильными для роста".
Напомним, за "Коло-Коло" выступает экс-форвард "Спартака" Лукас Барриос.
Qué lindo es dar buenas noticias! Mario Salas es nuestro nuevo DT. ¡Te esperamos en #LaRuca! 💪👏 pic.twitter.com/u9uwHSZvpi– Colo-Colo (@ColoColo) 18 декабря 2018 г.
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