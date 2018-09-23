Марадона окажет помошь пострадавшим от наводнения в Мексике

Главный тренер мексиканской команды "Дорадос" Диего Марадона поддержал пострадавших от сильных дождей и наводнений в штате Синалоа. Он выступил с видообращением в официальном Твиттере клуба.

В своем обращении аргентинец выразил слова поддержки тем, кто пострадал от стихийного бедствия, призвал поддержать их финансово. Сам он также обещал материальную поддержку. Также Марадона заявил, что подпишет 100 футбольных мячей, которые будут проданы на аукционе, а вырученные средства пойдут пострадавшим от наводнения в Мексике.