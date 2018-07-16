Марадона намерен добиться успеха с брестским "Динамо" и выучить русский язык

Председатель правления брестского клуба "Динамо" аргентинец Диего Марадона намерен добиться больших успехов с командой. В мае он заключил с клубом трехлетний контракт. Сегодня он впервые прибыл в Белоруссию.

- Я с уважением отношусь к людям, которые дают мне эту возможность, - цитирует "Р-Спорт" Марадону. - Мы будем расти все вместе в гармонии, вырастим большую команду… Постараемся добиться наших целей, затратив минимум времени.

Аргентинец также признался, что за время работы в Белоруссии надеется изучить основы русского языка, чтобы "можно было говорить на "ты" с капитаном, игроками, вратарем".