Луиз Адриану выразил соболезнования в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе"

Нападающий "Милана" Луиз Адриану выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

.@LuizAdriano_9 expressed the sympathy of all the Rossoneri to the families affected by the terrible air disaster in Colombia#ForçaChape pic.twitter.com/4vl6CE67RZ – AC Milan (@acmilan) 29 ноября 2016 г.