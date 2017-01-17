03:16 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Луи ван Гал: "В последнее время многое произошло в моей семье"

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал отметил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. По словам голландского наставника, многое произошло в его семье.

– В прошлом году я сказал, собираюсь уйти, но затем я изменил свое мнение и решил взять небольшой отпуск, – цитирует ван Гала Algemeen Dagblad. – Сейчас же я думаю, что больше не вернусь к тренерской работе. В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше.

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