Луи ван Гал: "В последнее время многое произошло в моей семье"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал отметил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. По словам голландского наставника, многое произошло в его семье.

– В прошлом году я сказал, собираюсь уйти, но затем я изменил свое мнение и решил взять небольшой отпуск, – цитирует ван Гала Algemeen Dagblad. – Сейчас же я думаю, что больше не вернусь к тренерской работе. В последнее время многое произошло в моей семье. Это было как звонок для меня, я понял, что собираюсь делать дальше.