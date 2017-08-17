Луан, которым интересуется "Спартак", вернулся в стартовый состав "Гремиу"

Нападающий сборной Бразилии Луан вернулся в стартовый состав "Гремиу". 24-летний игрок, пропустивший недавний поединок с "Ботафого", с первых минут начнет встречу 1/2 финала Кубка Бразилии против "Крузейру", которая начнется в 3.45 по московскому времени.

Ранее появлялась информация, что российский клуб предложил за Луана 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба устроило предложение красно-белых, но представители игрока и он сам рассчитывают на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов.

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