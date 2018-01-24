Лерой Сане: "С Месси, Роналду, Неймаром и Азаром никто в мире не может конкурировать"

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане подчеркнул, что главный тренер команды Хосеп Гвардьола вывел его на новый уровень. 22-летний немец отметил, что ему еще нужно развиваться, чтобы встать наравне с полузащитником Месутом Езилом и форвардом Эдинсоном Кавани.

– Он изменил мою жизнь, – цитирует Welt am Sonntag Сане. – В Германии мое внимание было сосредоточено главным образом на дриблинге. Но Хосеп уделяет пристальное внимание каждой детали в моей игре: как я двигаюсь, открываюсь, защищаюсь. Пеп поднял меня на совершенно новый уровень. Он рассказывал мне об игроках, которых тренировал раньше, например, о Лионеле Мессе. В мире есть несколько игроков, с которым никто больше не может конкурировать. Это Месси, Роналду, Неймар и Азар. Достижения Езила и Кавани также невероятны. Но до них мне не так далеко.

В этом сезоне Сане провел в составе "горожан" 33 матча во всех турнирах, в которых 11 мячей и отдал 12 результативных передач.