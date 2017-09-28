Бывший главный тренер "Милана" и "Интера" Леонардо возглавил турецкий "Антальяспор", информирует официальный сайт клуба. 48-летний бразильский специалист уже 6 лет не занимался тренерской деятельностью. Контракт с ним рассчитан на два года.

Экс-полузащитник сборной Бразилии с 2011 по 2013 год занимал пост спортивного директора "ПСЖ". После этого он не работал в футбольных клубах.

Напомним, в составе "Антальяспора" выступают бывшие игроки "Локомотива" Майкон и Шарлес, Самюэль Это`О, поигравший за "Анжи", и экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер.