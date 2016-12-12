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Криштиану Роналду - обладатель "Золотого мяча"-2016

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. Для 31-летнего футболиста это четвертая подобная награда в карьере. Ранее он получал приз лучшего игрока года в 2008-м, 2013-м и 2014-м. В минувшем сезоне он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а с Португалией - чемпионат Европы.

По количеству "Золотых мячей" Криштиану Роналду вышел на чистое второе место, обойдя Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена. Чаще эту награду выигрывал только Лионель Месси - 5 раз (с 2009 по 2012 и в 2015 году).

С этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА. 

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