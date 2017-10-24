Криштиану Роналду: "Чемпионат мира? Давайте наслаждаться моментом"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду после завоевания титула лучший игрок года по версии ФИФА отметил, что он планирует вновь победить в Лиге чемпионов. По его словам, о чемпионате мира еще будет время поговорить.

- Мне очень приятно, я в 32 года выиграл титул лучшего игрока в мире, - приводит Goal.com слова Роналду. - Я не знаю, что произойдет в следующем году. Просто пытаюсь сосредоточиться на мгновении - это великолепный момент, я очень рад.

Моя цель - выиграть Лигу чемпионов и в новом сезоне. Нужно сделать все возможное для этого. Еще восемь месяцев до чемпионата мира, давайте наслаждаться моментом. Сейчас на повестке дня чемпионат Испании, Лига чемпионов, Кубок Испании. У нас еще будет время, чтобы поговорить о чемпионате мира.

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