Источник: Данные для Football Leaks добывались с помощью украинских хакеров

К проекту расследований о злоупотреблениях в футболе Football Leaks, возможно, причастны хакеры из Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский спортивный журналист Кирилл Крыжановский.

- Несколько дней назад английский коллега, с которым я поддерживаю профессиональные отношения уже несколько лет, в полушутливой форме сообщил, что основу информации для Football Leaks собрали украинские хакеры. И в Англии об этом знают, в том числе и в клубах, о которых уже шла речь в расследованиях. Для меня это было просто полушутливой формой общения, мол, репутация у нашей страны такая. Есть много умных и талантливых людей, но свои таланты и умения они используют не по назначению. Но два дня назад польский коллега сам написал и спросил, в курсе ли я, что за всеми взломами почты и добыванием информации стоит "украинская хакерская группировка"? Нет, не в курсе, но сомнения уже появились. Когда ходит такая информация, то она появляется не на ровном месте.

А сегодня впервые об украинском следе заговорили действующие лица расследований Football Leaks. Точнее, одно действующее лицо. Это отец игрока "Челси" Андреаса Кристенсена - Стэн Кристенсен. Вкратце их история выглядит так. "Челси" дал отцу Андреаса фейковую работу (якобы скаутом в клубе), чтобы заплатить за его согласие на переход сына в 2012-м году 600 тысяч фунтов. Есть строгие законы ФИФА, которые регламентируют переходы игроков до 18-ти лет и на это необходимо согласие родителей. Но покупать согласие тоже запрещено, поэтому "Челси" оформил тренера вратарей "Брондбю" Стэна Кристенсена как скаута клуба. Публикация об этой афере на основании данных Football Leaks вышла в датском издании Politiken, которое обратилось к Стэну за комментарием. И вот тут и прозвучали слова об "украинском следе".

- Это история, которую вам всучили украинцы или кто-то вроде них. Я не буду это комментировать, перестаньте мне звонить, - сказал Кристенсен.

Уверен, что тема "украинского следа" будет лишь набирать обороты, и скоро мы узнаем больше.

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