Икер Касильяс: "Рано или поздно каждый футболист оказывается на скамейке запасных"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс подчеркнул, что продолжит борьбу за место в стартовом составе "драконов". В начале октября главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау отправил испанского голкипера на скамейку запасных, позже мотивировав свое решение "плохой самоотдачей на тренировках".

– Рано или поздно каждый футболист оказывается на скамейке запасных, – цитирует Mundo Deportivo Касильяса. – Но это полезно, ведь можно оценить ситуацию вокруг себя, поучиться чему-то у товарищей, выходящих в основе. Команда – это не только 11 игроков стартового состава. Мне нравится работать каждый день и бороться за место в основе. Конкуренция только помогает, и я продолжу борьбу за свое место.