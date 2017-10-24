Игроки команды года ФИФА: Иньеста выложил фото вместе с Месси

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста в своем Твиттере выложил фотографию с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси. Испанец и Аргентинец попали в команду года по версии FIFPro.
Напомним, что символическая сборная-2017 по версии FIFPro выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марселу – Лука Модрич, Тони Кроос (все – "Реал"), Андрес Иньеста – Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").
Un placer compartir este día contigo #LeoMessi pic.twitter.com/9biSby6xXN– Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 октября 2017 г.
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- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Леонардо Бонуччи
- Марселу Виейра