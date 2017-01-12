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"Хэбэй Форчун" купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 миллиона евро при рыночной стоимости в 475 тысяч евро

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Защитник "Бейцзин Гоань" и сборной Китая Чжан Чэндун стал футболистом команды "Хэбэй Форчун". Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 20,4 миллиона евро, благодаря чему 27-летний хавбек стал самым дорогим китайским игроком в истории.

При этом отмечается, что рыночная стоимость защитника равна 475 тысячам евро. Помимо китайских клубов в карьере Чэндуна значатся португальские "Лейрия" и "Бейра Мар", "Айнтрахт" из Брауншвейга, а также "Райо Вальекано".

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Материалы REN-TV

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