"Хэбэй Форчун" купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 миллиона евро при рыночной стоимости в 475 тысяч евро

Защитник "Бейцзин Гоань" и сборной Китая Чжан Чэндун стал футболистом команды "Хэбэй Форчун". Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 20,4 миллиона евро, благодаря чему 27-летний хавбек стал самым дорогим китайским игроком в истории.
При этом отмечается, что рыночная стоимость защитника равна 475 тысячам евро. Помимо китайских клубов в карьере Чэндуна значатся португальские "Лейрия" и "Бейра Мар", "Айнтрахт" из Брауншвейга, а также "Райо Вальекано".
today zhang chengdong has joined hebei for a domestic record fee which is €20.44 million euros pic.twitter.com/PwRs3qSLDd– hebei china uk (@hebei_china_uk) 12 января 2017 г.