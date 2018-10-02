Гиггз будет работать на телевидении в Норвегии

Норвежский телеканал TV2 объявил, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз будет экспертом во время трансляций Лиги чемпионов. Дебют валлийца состоится во встрече его бывшего клуба с "Валенсией".

- С большим нетерпением жду начала работы, - отметил Гиггз. - Норвегия всегда много значила для меня. Помню время, когда я посещал клубы болельщиков в Скандинавии. Я вырос и жил в Манчестере почти всю свою жизнь, но поездки в другие страны позволяют увидеть насколько велик футбол и насколько он значим для людей.

Конечно, я фанат "Манчестер Юнайтед", мне нравится этот клуб. И, конечно, я буду давать оценку с этой точки зрения.