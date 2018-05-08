Флорантен Погба: "Физического насилия ко мне не применяли, но я не понимал, что мне кричат"

Защитник "Генчлербирлиги" Флорантен Погба опроверг слухи о том, что на него напали одноклубники после матча чемпионата Турции с "Антальяспором" (0:1). Брат Поля Погба покинул поле самовольно на 88-й минуте из-за повреждения, когда не было замен, что вызвало недовольство его одноклубников.

– Физического насилия не было, – цитирует L’Equipe Погба. – Некоторые игроки кричали на меня, о я не понимаю по-турецки. Я лишь молчал. Ушел с поля, потому что почувствовал боль и не мог больше играть. Конечно, должен был предупредить тренера, за что извиняюсь. Но я просто не мог закончить матч. Я был зол и расстроен, что не могу играть дальше. Они на меня кричали, и в какой-то момент даже голова закружилась.