12:45 3 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

ФИФА усилила программу борьбы с договорными матчами

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ФИФА будет сотрудничать со спортивным агентством Sportradar - ведущим в мире агентством в области контроля за соблюдением спортивных принципов проведения матчей. Стороны подписали соотвествующее соглашение. Об этом сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, таким образом организация сможет отслеживать и бороться с нечестными манипуляциями в футболе и договорными матчами.

- ФИФА будет сотрудничать со Sportradar, чтобы укрепить и усилить нашу программу целостности, - цитирует Инфантино BBC - Это имеет первостепенное значение для ФИФА, так как договорные матчи являются серьезной проблемой для всех, кто любит футбол.
 

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Материалы REN-TV

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