ФИФА назвала 55 претендентов в команду года

ФИФА и Международная ассоциация профессиональных футболистов утвердили окончательный список из 55 игроков, претендующих на попадание в команду 2016 года. Более 25 000 профессиональных футболистов из 75 стран мира путем голосования определят тех, кто войдет в состав символической сборной года. Каждый имеет право выбрать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.

Полностью шорт-лист из 55 игроков, претендующих на попадание в команду 2016 года, выглядит следующим образом:

Вратари: Клаудио Браво (Чили / "Барселона" / "Манчестер Сити"), Джанлуиджи Буффон (Италия / "Ювентус"), Давид де Хеа (Испания / "Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас (Коста-Рика / "Реал"), Мануэль Нойер (Германия / "Бавария").



Защитники: Давид Алаба (Австрия / "Бавария"), Жорди Альба (Испания / "Барселона"), Серж Орье (Кот-д'Ивуар / "ПСЖ"), Эктор Бельерин (Испания / "Арсенал"), Жером Боатенг (Германия / "Бавария"), Леонардо Бонуччи (Италия / "Ювентус"), Даниэль Карвахаль (Испания / "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия / "Ювентус"), Дани Алвес (Бразилия / "Барселона" / "Ювентус"), Давид Луиз (Бразилия / "ПСЖ" / "Челси"), Диего Годин (Уругвай / "Атлетико"), Матс Хуммельс (Германия / "Боруссия" / "Бавария"), Филипп Лам (Германия / "Бавария"), Марселу (Бразилия / "Реал"), Хавьер Маскерано (Аргентина / "Барселона"), Пепе (Португалия / "Реал"), Жерар Пике (Испания / "Барселона"), Серхио Рамос (Испания / "Реал"), Тиагу Силва (Бразилия / "ПСЖ"), Рафаэль Варан (Франция / "Реал").



Полузащитники: Хаби Алонсо (Испания / "Бавария"), Серхио Бускетс (Испания / "Барселона"), Кевин Де Брейне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия / "Челси"), Андрес Иньеста (Испания / "Барселона"), Н`Голо Канте (Франция / "Лестер" / "Челси"), Тони Кроос (Германия / "Реал"), Лука Модрич (Хорватия / "Реал"), Месут Езил (Германия / "Арсенал"), Димитри Пайет (Франция / "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия / "Барселона"), Давид Сильва (Испания / "Манчестер Сити"), Марко Верратти (Италия / "ПСЖ"), Артуро Видаль (Чили / "Бавария").



Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина / "Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс / "Реал"), Карим Бензема (Франция / "Реал"), Криштиану Роналду (Португалия / "Реал"), Пауло Дибала (Аргентина / "Ювентус"), Антуан Гризманн (Франция / "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина / "Наполи" / "Ювентус"), Златан Ибрагимович (Швеция / "ПСЖ" / "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски (Польша / "Бавария"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона"), Томас Мюллер (Германия / "Бавария"), Неймар (Бразилия / "Барселона"), Алексис Санчес (Чили / "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай / "Барселона") и Джейми Варди (Англия / "Лестер").



