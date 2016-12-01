ФИФА назвала 55 претендентов в команду года

ФИФА и Международная ассоциация профессиональных футболистов утвердили окончательный список из 55 игроков, претендующих на попадание в команду 2016 года. Более 25 000 профессиональных футболистов из 75 стран мира путем голосования определят тех, кто войдет в состав символической сборной года. Каждый имеет право выбрать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.
Полностью шорт-лист из 55 игроков, претендующих на попадание в команду 2016 года, выглядит следующим образом:
Вратари: Клаудио Браво (Чили / "Барселона" / "Манчестер Сити"), Джанлуиджи Буффон (Италия / "Ювентус"), Давид де Хеа (Испания / "Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас (Коста-Рика / "Реал"), Мануэль Нойер (Германия / "Бавария").
Защитники: Давид Алаба (Австрия / "Бавария"), Жорди Альба (Испания / "Барселона"), Серж Орье (Кот-д'Ивуар / "ПСЖ"), Эктор Бельерин (Испания / "Арсенал"), Жером Боатенг (Германия / "Бавария"), Леонардо Бонуччи (Италия / "Ювентус"), Даниэль Карвахаль (Испания / "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия / "Ювентус"), Дани Алвес (Бразилия / "Барселона" / "Ювентус"), Давид Луиз (Бразилия / "ПСЖ" / "Челси"), Диего Годин (Уругвай / "Атлетико"), Матс Хуммельс (Германия / "Боруссия" / "Бавария"), Филипп Лам (Германия / "Бавария"), Марселу (Бразилия / "Реал"), Хавьер Маскерано (Аргентина / "Барселона"), Пепе (Португалия / "Реал"), Жерар Пике (Испания / "Барселона"), Серхио Рамос (Испания / "Реал"), Тиагу Силва (Бразилия / "ПСЖ"), Рафаэль Варан (Франция / "Реал").
Полузащитники: Хаби Алонсо (Испания / "Бавария"), Серхио Бускетс (Испания / "Барселона"), Кевин Де Брейне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия / "Челси"), Андрес Иньеста (Испания / "Барселона"), Н`Голо Канте (Франция / "Лестер" / "Челси"), Тони Кроос (Германия / "Реал"), Лука Модрич (Хорватия / "Реал"), Месут Езил (Германия / "Арсенал"), Димитри Пайет (Франция / "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия / "Барселона"), Давид Сильва (Испания / "Манчестер Сити"), Марко Верратти (Италия / "ПСЖ"), Артуро Видаль (Чили / "Бавария").
Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина / "Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс / "Реал"), Карим Бензема (Франция / "Реал"), Криштиану Роналду (Португалия / "Реал"), Пауло Дибала (Аргентина / "Ювентус"), Антуан Гризманн (Франция / "Атлетико"), Гонсало Игуаин (Аргентина / "Наполи" / "Ювентус"), Златан Ибрагимович (Швеция / "ПСЖ" / "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски (Польша / "Бавария"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона"), Томас Мюллер (Германия / "Бавария"), Неймар (Бразилия / "Барселона"), Алексис Санчес (Чили / "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай / "Барселона") и Джейми Варди (Англия / "Лестер").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Месут Езил
- Арсенал Лондон
- Джорджо Кьеллини
- Златан Ибрагимович
- Атлетико
- Бавария
- Хавьер Маскерано
- Хаби Алонсо
- Луис Суарес
- Давид Луиз
- Наполи
- Лионель Месси
- Вест Хэм
- Криштиану Роналду
- Филипп Лам
- Томас Мюллер (футбол)
- Карим Бензема
- Серхио Агуэро
- Диего Годин
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Сержио Бускетс
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Гонсало Игуаин
- Лестер
- Давид Алаба
- ФИФА
- Мануэль Нойер
- Давид Сильва
- Джанлуиджи Буффон
- Иван Ракитич
- Дани Алвес
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Тиагу Силва
- Леонардо Бонуччи
- Роберт Левандовски
- Алексис Санчес
- Пепе Феррейра
- Матс Хуммельс
- Марселу
- Жером Боатенг
- Давид Де Хеа
- Артуро Видаль
- Жорди Альба
- Марко Верратти
- Кевин де Брейне
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
- Даниэль Карвахаль
- Кейлор Навас
- Клаудио Браво
- Антуан Гризманн
- Джейми Варди
- Димитри Пайет
- Н`Голо Канте
- Пауло Дибала
- Эктор Бельерин
- Серж Орье
совва
а где спартак-то?) ну каррера то точно, как тренер в топе)
17:25
MarioLemieux#66
Я не понял.. а где шишкин, тарасов, дзюба, глушак, жена глушака..??!?!??!! ЧОЗАДЕЛА??? совсем там в ФИФА и Международной ассоциации профессиональных футболистов сума посходили.. не рубят фишку...
17:19
механик39
А где чемпионы мира 2018 года из команды сборной России ????
16:34
zvovs
ФСБ всё таки не влиятельна на все 100%....
15:27
maximum080
Мануэль Нойер (Германия /"Бавария")Матс Хуммельс (Германия / "Боруссия" / "Бавария")Филипп Лам (Германия / "Бавария")Пепе (Португалия / "Реал")Рафаэль Варан (Франция / "Реал")Н`Голо Канте (Франция / "Лестер" / "Челси")Димитри Пайет (Франция / "Вест Хэм")Поль Погба (Франция / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед")Криштиану Роналду (Португалия / "Реал")Карим Бензема (Франция / "Реал") Антуан Гризманн (Франция / "Атлетико")
15:23
баламошка
Половина из России.
15:21
shpasic
а где же Дзюба, Кокорин и Акинфеев?
15:11
nikel.
Кто победит в матче за межконтинентальный кубок, тот и есть команда года!
15:08