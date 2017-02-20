13:33 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Это'О может перейти в клуб второго китайского дивизиона

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Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О может стать футболистом китайского "Далянь Ифань", информирует Goal.com. Клуб второго дивизиона Китая планирует пригласить нескольких звезд мирового футбола и в наступающем сезоне решить задачу выхода в высший дивизион страны.

Отмечается, что представители клуба несколько раз прилетали в Турцию на переговоры с экс-форвардом "Анжи". Руководство "Далянь Ифань" рассчитывает на то, что склонить Это'О к переезду в Китай поможет наставник команды Хуан Рамон Лопес Каро, ранее возглавлявший в том числе "Реал".

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