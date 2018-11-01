Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диегу Тарделли дисквалифицирован на один матч за проявление неуважения к гимну Китая. В 2017 году в Китае был признан закон, который подразумевает санкции за проявление неуважения к государственному гимну. Жителей страны по этому закону могут сажать в тюрьму на срок до трех лет.

Как сообщает AFP, экс-игрок "Анжи" дисквалифицирован, поскольку перед матчем чемпионата страны во время гимна Китая смотрел вниз и тер лицо рукой.

– Поведение Тарделли не соответствовало торжественности момента, когда звучал гимн, – говорится в заявлении Федерации футбола Китая. – Это вызвало неблагоприятную реакцию в обществе.