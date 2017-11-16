Дрогба хочет помочь сборной Кот-д'Ивуара и поработать в "Челси"

Экс-форвард "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, находящийся с частным визитом в Израиле, заявил, что очень разочарован тем, что команда не вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018. Также 39-летний ивуариец, выступающий ныне за "Финикс Райзинг" в USL, выразил желание вернуться в "Челси". Ранее Дрогба заявил, что в следующем году завершит карьеру.

- К сожалению, футбол на моей родине находится в упадке, и это негативно сказалось на сборной, - сказал Дрогба. - Разумеется, если мне предложат, я помогу, чем смогу. "Челси" - мой дом, и этому клубу я обязан главными достижениями в своей карьере. Однажды я бы хотел там поработать. (Эли ШВИДЛЕР)