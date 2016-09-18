23:28 18 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Донован забил первый мяч после возобновления карьеры

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Лэндон Донован в игре регулярного чемпионата MLS помог своей команде избежать поражения от "Спортинг Канзас-Сити" – 2:2. Вышедший на 74-й минуте матча на поле футболист уже спустя две минуты забил гол и установил итоговый счет встречи.

В начале сентября 34-летний игрок решил возобновить карьеру, которую завершил в 2014 году. Донован выиграл 4 кубка MLS в составе "Гэлакси", а также является лучшим бомбардиром в истории лиги (313 голов). В составе сборной США он провел 157 матчей (второй результат в истории) и с 57 голами является ее лучшим бомбардиром. Также он защищал цвета "Байера", "Сан-Хосе Эртквэйкс", "Баварии" и "Эвертона".

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