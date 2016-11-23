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Дидье Дрогба покидает "Монреаль"

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Нападающий "Монреаля" Дидье Дрогба объявил, что не будет выступать за канадский клуб в следующем сезоне. Сегодняшнюю игру полуфинала чемпионата MLS с "Торонто" (3:2) он назвал последней в Монреале.

- Всем известно, что это была моя последняя игра здесь, - цитирует FOX Sports Дрогба. - На этом все, поэтому давайте сосредоточимся на финале конференции.

Кроме того, ивуарийский форвард отказался говорить о возможном месте продолжения карьеры.

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