"Цзянсу Сунин" хочет избавиться от Рамиреса

Китайский клуб "Цзянсу Сунин" хочет избавиться от полузащитника Рамиреса, у которого возникли разногласия с президентом клуба еще в прошлом году. Как сообщает A Bola, сам 31-летний бразилец не хочет разрыва выгодного контракта, рассчитанного до декабря 2019 года, поэтому китайской стороне непросто найти клуб, который согласился бы выкупить хавбека и удовлетворить его зарплатные требования.

По данным источника, вместо Рамиреса "Цзянсу Сунин" хочет приобрести другого бразильца – Диегу Тарделли, который имеет опыт выступления в Китае за "Шаньдун Лунэн".