Чигринский снова получил травму

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, недавно восстановившийся после повреждения, получил травму приводящей мышцы бедра, утверждает Sentragoal.gr. 30-летний украинец снова почувствовал дискомфорт в ноге во время подготовки к матчу с "Панатинаикосом". О сроках восстановления игрока не сообщается. В последний раз Чигринский выходил на поле 5 декабря. В текущем сезоне он провел за команду из Афин 9 матчей во всех турнирах.