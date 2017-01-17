15:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Чигринский снова получил травму

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Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, недавно восстановившийся после повреждения, получил травму приводящей мышцы бедра, утверждает Sentragoal.gr. 30-летний украинец снова почувствовал дискомфорт в ноге во время подготовки к матчу с "Панатинаикосом". О сроках восстановления игрока не сообщается. В последний раз Чигринский выходил на поле 5 декабря. В текущем сезоне он провел за команду из Афин 9 матчей во всех турнирах.

Дополнительная информация

http://www.ukrainefootball.net/ostalnye-strany/chigrinskiy-poluchil-travmu.html

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