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Бывший тренер "Сибири" возглавил сборную Белоруссии

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Сегодня состоялась встреча между Председателем Ассоциации Белорусская федерация футбола Сергеем Румасом и тренером Игорем Криушенко. Как сообщает пресс-служба АБФФ, итогом разговора стала договоренность о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера сборной Белоруссии в качестве исполняющего обязанности. Контракт будет подписан в ближайшие дни.

Ранее Игорь Криушенко работал с минским "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ и "Сибирью".

Дополнительная информация

http://www.abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3498&Itemid=490&lang=ru

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