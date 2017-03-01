Бывший тренер "Сибири" возглавил сборную Белоруссии

Сегодня состоялась встреча между Председателем Ассоциации Белорусская федерация футбола Сергеем Румасом и тренером Игорем Криушенко. Как сообщает пресс-служба АБФФ, итогом разговора стала договоренность о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера сборной Белоруссии в качестве исполняющего обязанности. Контракт будет подписан в ближайшие дни.

Ранее Игорь Криушенко работал с минским "Динамо", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ и "Сибирью".