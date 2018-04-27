Бывший игрок "Крыльев" и "Амкара" стал спортивным директором минского "Динамо"

Виталий Булыга назначен спортивным директором минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. В этой должности он сменил Андрея Лаврика, покинувшего пост из-за конфликта с главным тренером Сергеем Гуренко.

Булыга в бытность футболистом защищал цвета ряда российских клубов, включая "Крылья Советов", "Амкар", "Томь", "Луч-Энергию" и другие. В минском "Динамо" он провел сезон-2015, а завершил карьеру в следующем году в "Белшине" в возрасте 36 лет.