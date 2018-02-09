"Брюгге" обыграл "Стандард", Габулов остался в запасе

"Брюгге" переиграл "Стандард" в ответном матче 1/2 финала Кубка Бельгии (3:2). Однако в финал вышла команда из Льежа, так как в первой встрече она выиграла со счетом 4:1.

Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов провел всю встречу в запасе.

Кубок Бельгии

1/2 финала

"Брюгге" - "Стандард" - 3:2 (1:1)

Голы: Са, 4 (0:1). Ванакен, 41 (1:1). Диаби, 62 (2:1). Эмон, 71 (2:2). Класи, 75 (3:2).

Судья: Фертентен.

8 февраля. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел".

Первый матч - 1:4