"Брюгге" обыграл "Стандард", Габулов остался в запасе

"Брюгге" переиграл "Стандард" в ответном матче 1/2 финала Кубка Бельгии (3:2). Однако в финал вышла команда из Льежа, так как в первой встрече она выиграла со счетом 4:1.
Российский голкипер "Брюгге" Владимир Габулов провел всю встречу в запасе.
Кубок Бельгии
1/2 финала
"Брюгге" - "Стандард" - 3:2 (1:1)
Голы: Са, 4 (0:1). Ванакен, 41 (1:1). Диаби, 62 (2:1). Эмон, 71 (2:2). Класи, 75 (3:2).
Судья: Фертентен.
8 февраля. Брюгге. Стадион "Ян Брейдел".
Первый матч - 1:4
sidnet78
И это только начало полировки лавки
02:02