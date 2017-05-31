12:08 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бруну Алвеш прибыл в Глазго для перехода в "Рейнджерс"

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Защитник "Кальяри" Бруну Алвеш прибыл в Глазго, чтобы согласовать контракт с "Рейнджерс", сообщает BBC. Ранее главный тренер клуба Педру Кайшинья выразил надежду, что ему удастся подписать экс-игрока "Зенита". Специалист также заявил, что хочет пригласить в команду нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

35-летний Алвеш в текущем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, его контракт с "Кальяри" истекает летом 2018 года. Однако клуб разрешил ему уйти.

Главный тренер "Рейнджерс" хочет подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dzik

ну когда Роналду и Месси будет 35, почему бы не подписать их в Глазго?

12:49

shur

Специалист также заявил, что хочет пригласить в команду нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. __________________________________ Чего-чего?

12:28