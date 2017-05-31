Бруну Алвеш прибыл в Глазго для перехода в "Рейнджерс"

Защитник "Кальяри" Бруну Алвеш прибыл в Глазго, чтобы согласовать контракт с "Рейнджерс", сообщает BBC. Ранее главный тренер клуба Педру Кайшинья выразил надежду, что ему удастся подписать экс-игрока "Зенита". Специалист также заявил, что хочет пригласить в команду нападающего "Реала" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

35-летний Алвеш в текущем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, его контракт с "Кальяри" истекает летом 2018 года. Однако клуб разрешил ему уйти.

Главный тренер "Рейнджерс" хочет подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси