"Бэйцзин Гоань" может лишиться 10 очков за махинации с трансфером Бакамбу

Китайская федерация футбола накажет "Бэйцзин Гоань" за махинации с трансфером нападающего "Вильярреала" Седрика Бакамбу. Как сообщает Marca, китайский клуб может лишиться десяти очков перед стартом следующего сезона.

Бакамбу перешел в "Бэйцзин Гоань" во время зимнего трансферного окна за 40 миллионов евро. При этом китайцы пытались представить трансфер футболиста в качестве свободного агента.

Напомним, 17 января "Вильярреал" объявил о расторжении контракта с Бакамбу. Тот стал свободным агентом, заплатив 40 миллионов за завершение сотрудничества. Именно такая сумма отступных была указана в его договоре с испанским клубом.

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