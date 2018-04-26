"Бешикташ" отказался доигрывать матч Кубка Турции против "Фенербахче"

"Бешикташ" на своем официальном сайте объявил, что не будет доигрывать ответный матч полуфинала Кубка Турции против "Фенербахче", который был прерван 19 апреля из-за массовых беспорядков фанатов соперника. Вчера Турецкая футбольная федерация постановила, что встреча будет возобновлена с 57-й минуты и состоится при пустых трибунах. Матч будет доигран 3 мая.

- Мы считает решение федерации незаконным и отказываемся выходить на поле 3 мая, - говорится в заявлении "Бешикташа". - Считаем, что только этот шаг достоин наших болельщиков. За 115 лет истории клуба мы всегда выходили на поле, проигрывая или выигрывая. Но 3 мая 2018 года нас не будет на поле. Мы согласны на поражение.



Напомним, первый игра между "Бешикташем" и "Фенербахче" в полуфинале Кубка Турции завершилась со счетом 2:2.

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