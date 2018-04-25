"Фенербахче" проведет три домашних матча без зрителей и заплатит штраф 200 тысяч евро

Турецкая футбольная федерация вынесла вердикт в отношении "Фенербахче", фанаты которого устроили массовые беспорядки во время ответного полуфинального матча Кубка Турции против "Бешикташа". Игра проходила 19 апреля и была прервана при счете 0:0 на 57-й минуте. С трибун летели посторонние предметы, один из которых угодил в голову главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу.



"Фенербахче" обязан провести три ближайших домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. Кроме того, встреча команды в Кубке Турции с "Бешикташем" будет возобновлена с 57-й минуты и состоится при пустых трибунах. Матч будет доигран 3 мая.



Напомним, первый игра между "Бешикташем" и "Фенербахче" в полуфинале Кубка Турции завершилась со счетом 2:2.

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