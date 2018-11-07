Аршавин - о товарищеской игре с "Зенитом": "Была хорошая атмосфера. Думаю, матч удался со всех точек зрения"

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих чувствах во время товарищесткого матча между сине-бело-голубыми и "Кайратом". Встреча прошла 9 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой российской команды.

⁃ Что вы почувствовали, когда вышли на поле в матче "Зенит" - "Кайрат"? Слышали ли вы, как поддерживал вас вираж?

⁃ Да, я слышал. Спасибо им большое. В принципе, была хорошая атмосфера, отличное поле. В принципе, неплохой матч. Мы тоже выглядели неплохо. Я думаю, матч удался со всех точек зрения, - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе "Кайрата".

⁃ Вернетесь в Казахстан в качестве тренера?

⁃ Я хотел бы остаться в футболе в качестве тренера. Но также я много раз говорил, что мне будет трудно работать тренером.

⁃ Вы бы хотели после окончания карьеры попробовать себя в мини-футболе или в пляжном?

⁃ Нет, не хотел бы. Но единственное, что, если я здесь ещё успею потренироваться с мини-футбольным "Кайратом". Эта идея у меня уже третий год. Две недели назад созванивался с их тренером. Так что, может быть, это желание осуществится.

⁃ В начале вашего выступления за "Кайрат" казалось, что вы несколько высокомерны к одноклубникам. Это так?

⁃ Думаю, что так казалось. Но лучше ответят другие игроки команды, было ли какое-то высокомерие с моей стороны по отношению к ним.

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