Аршавин назвал возможную дату окончания карьеры

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", отметил, что с удовольсвтием продолжил бы играть в футбол. По его словам, в "Кайрате" его все устраивает.

– Задумываюсь ли я о завершении карьеры? Хочется играть. Однако понимаю, что чем я старше, тем этот момент ближе. Это точно случится скоро. Дата? Пока это 31 декабря этого года – дата окончания контракта с "Кайратом".

Условия для тренировок и футбола в "Кайрате" созданы отличные. Для меня нет проблем продолжить играть там.