Аршавин - лучший диспетчер "Кайрата" в сезоне-2018

Российский нападающий Андрей Аршавин, ранее объявивший о завершении карьеры, признан лучшим диспетчером "Кайрата" в прошедшем сезоне, информирует официальный сайт клуба.

37-летний футболист стал лучшим ассистентом: на его счету 68 острых передач на партнеров, что в среднем составляет 2,5 на один матч.

Напомним, Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 года. На его счету более 100 матчей за команду, в которых он забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.