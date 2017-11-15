Аргентинский футбольный чиновник бросился под поезд в день обвинения в коррупции

Аргентинский футбольный чиновник Хорхе Делгоне совершил самоубийство в день, когда его обвинили в коррупции, информирует The Malay Mail Online. Он бросился под поезд на этой неделе, когда в Нью-Йорке на него открыли дело.

Делгон, а также один из его коллег работали в рамках программы "Футбол для всех" и отвечали за права на показ матчей в Аргентине. Отмечается, что они взяли взятку в миллионы долларов в обмен на права на трансляцию.

Перед судом в ближайшее время также предстанут экс-глава бразильской футбольной конфедерации Хосе Мария Марин, бывший вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напут и экс-глава футбольной федерации Перу Мануэль Брага.