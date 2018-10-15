Арда Туран может сесть в тюрьму на 12,5 года

Полузащитник "Истанбул ББ" Арда Туран может получить 12,5 лет тюрьмы за нападение на турецкого поп-певца Беркая Шахина. Как сообщает CNN, именно такой срок требует прокуратура.

Как ранее стало известно, хавбек в ночном клубе приставал к жене Шахина, после чего подрался с самим исполнителем. В результате у Шахина был сломан нос. Игрок уже извинился перед певцом за свое поведение. По данным СМИ, Туран проследовал за Шахином в больницу, пронес туда пистолет, дал его певцу и сказал: "Я не знал, что это твоя жена. Просто пристрели меня".

Игрока обвиняют в сексуальном домогательстве, незаконном ношении оружия, нанесении побоев и угрозе жизни.

В мае Туран был дисквалифицирован на 16 матчей за атаку на ассистента судьи во время матча чемпионата Турции против "Сивасспора".