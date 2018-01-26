Андрей Аршавин: "После Англии хотел вернуться в Россию и закончить карьеру игрока"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал о своем переходе в клуб из Казахстана. По его словам, он откликнулся на предложение Александра Бородюка, который возглавлял тогда "Кайрат".

Напомним, Аршавин выступает за "Кайрат" с 2016 года.

– Я только расторг контракт с "Кубанью", и в один из дней мне позвонил Александр Генрихович Бородюк, на тот момент тренер "Кайрата", – цитирует Total.kz Аршавина. – Предложил мне приехать, и я согласился. Я не скажу, что у меня тогда были конкретные предложения от богатейших лиг мира, но обращались агенты, которые предлагали "двинуть" меня на рынок чемпионатов ОАЭ и Китая. Но мне не хотелось ехать куда-то, где не говорят по-русски, где совсем другая культура, уклад жизни. Я был в таком возрасте, что понимал: проект не будет долгосрочным, и пока я привыкал бы к их образу жизни, мне уже пришлось бы ехать обратно. Поэтому я даже не рассматривал подобные страны в качестве альтернативы. И по деньгам тоже не говорил.

Да и, честно говоря, после Англии я не хотел ехать никуда – ни в Америку, ни в Европу – я хотел вернуться на родину и закончить карьеру игрока в России.

Быт в Англии поначалу меня просто выбивал из колеи. Привыкнуть к нему было невероятно сложно. Парковаться – в строго определенных местах. Врача вызвать, платить за счета – все по-иному, сложнее, больше заморочек, что ли. Меня, например, поразило: люди за полгода договаривались о том, чтобы сходить в театр. Меня это убивало. Но потом я сам так делал: месяца за три бронировал билеты и договаривался с кем-то, чтобы сходить куда-то. Понимаете, там все размеренней, люди могут заранее планировать свою жизнь. Я не говорю о том, хорошо это или плохо, просто это очень непохоже на жизнь в России.