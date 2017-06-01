Андрей Аршавин: "Не могу сказать, что мой гол был переломным"

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин после победы над "Астаной" в 20-м туре чемпионата Казахстана (3:0) признался, что не считает свой гол переломным. 36-летний россиянин на 22-й минуте открыл счет во встрече.

- Не могу сказать, что мой гол был переломным, - цитирует vesti.kz Аршавина. - После пропущенного мяча "Астана" заиграла лучше. Однако действующая пара защитников Акош - Ахметов, на мой взгляд, - самая лучшая на данный момент. Болельщики сегодня оказали хорошую поддержку, на стадионе царила прекрасная атмосфера.