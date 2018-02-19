Андрей Аршавин: "Моей жене пытаются притянуть за уши две статьи, которых в России даже нет"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении его жены Алисы. Ранее казахстанская модель Ольга Семенова заявляла о намерении подать в суд на супругу футболиста за угрозы в свой адрес. По ее словам, Алисе не понравился ролик с Семеновой и Аршавиным, и она якобы угрожала отрезать модели пальцы.

- Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное, - цитирует RT Аршавина. - По словам ее адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана.

Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье.

Руками не трогать! Модель, которой угрожала жена Аршавина //

Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина