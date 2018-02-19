Андрей Аршавин: "Моей жене пытаются притянуть за уши две статьи, которых в России даже нет"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовным делом в отношении его жены Алисы. Ранее казахстанская модель Ольга Семенова заявляла о намерении подать в суд на супругу футболиста за угрозы в свой адрес. По ее словам, Алисе не понравился ролик с Семеновой и Аршавиным, и она якобы угрожала отрезать модели пальцы.
- Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное, - цитирует RT Аршавина. - По словам ее адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана.
Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье.
Руками не трогать! Модель, которой угрожала жена Аршавина //
Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/483933-arshavin-ugolovnoe-delo-zhena
tarkys
Майор, до сих пор свою девушку не раскусил, двухперстовая она, уж не тот возраст, чтоб ей меняться, понятно везде плюсы надо искать, может зубы хорошие, или ноги ровные, но по жизни видимо пипец.
22:29
Леня-космос
Было у отца три сына - два умных, а третий - футболист. Совет Аршавину - скушай пачку чипсов, проглоти ментос, запей колой и всё пройдёт.
22:07
shpasic
по законам гор!
21:50
Sedoi64
Так ее в Казахстане не по российскому УК судить будут. Андрей у нас как Марадона - ни дня без скандала.
21:43
rashlim
Вменяемую бабу найти не пробовал? Не мальчик же уже.
21:32