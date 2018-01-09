Жена Аршавина: новый скандал

Казахстанская модель Ольга Семенова сообщила о получении угроз со стороны жены бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина Алисы Казьминой. По словам девушки, поводом этому послужило появившееся в интернете видео, на котором видно, как 36-летний хавбек "Кайрата" обнимает ее.
Семенова сообщила, что собирается подать в суд на супругу Аршавина.
- 28 декабря в сети появилось видео, - цитирует RT Семенову. - Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи.
Она написала: "Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы". Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму.
Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь завтра утром написать заявления в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами.
Напомним, 7 января супругу Аршавина сняли с рейса за нарушение правил безопасности.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/468535-semyonova-kazmina-ugrozi
Serenky25
Алиса!!! У кого мелафон? Ты должна знать. Ты майор или кто?
20:38 9 января
shpasic
теперь понятно, куда и зачем летел "майор")
20:13 9 января
баламошка
Мыльная Опера.Скоро про эту весёлую семейку снимут сериал. В роли Алиски выступит Наташка Орейро, а в роли Аршавина Диего Форлан.
20:10 9 января