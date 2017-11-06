Итальянский футболист Андреа Пирло провел последний матч в карьере, сообщает официальный сайт "Нью-Йорк Сити". 38-летний итальянец появился на поле на 90-й минуте в матче с "Коламбусом" (2:0).

В Америку футболист переехал в 2015 году из "Ювентуса", где играл с 2011 по 2015 годы, а большую часть своей карьеры Пирло провел в "Милане" – с 2001 по 2011 годы. Он является 6-кратным чемпионом Италии, чемпионом мира, а также рекордсменом чемпионата Италии по количеству голов со штрафных ударов.