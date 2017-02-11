18:58 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Анатолий Тимощук: "Предложения стать тренером мне уже поступали"

0
0
0

Бывший защитник "Зенита" Анатолий Тимощук признался, что уже получал предложения стать тренером. На этой неделе 37-летний украинец объявил о завершении карьеры футболиста.

- Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны, - цитирует Sportarena Тимощука. - Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и Pro.

Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложение от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/timoshhuk-predlozheniya-stat-trenerom-mne-uzhe/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ