Анатолий Тимощук: "Предложения стать тренером мне уже поступали"

Бывший защитник "Зенита" Анатолий Тимощук признался, что уже получал предложения стать тренером. На этой неделе 37-летний украинец объявил о завершении карьеры футболиста.

- Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны, - цитирует Sportarena Тимощука. - Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и Pro.

Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложение от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.