Алешандре Пату: "Милан" - мой дом. Если предложат вернуться, подумаю"

Нападающий китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пату готов рассмотреть возможность возвращения в "Милан". 28-летний бразилец отметил, что сейчас его все устраивает в нынешнем клубе.

- "Милан" - это мой дом, - цитируетTuttomercatoweb Пату. - Это была моя первая команда за пределами Бразилии. Клуб дал мне возможность стать известным на весь мир. Мне предоставился шанс поиграть в Европе, выиграть трофеи, выступать вместе с великими игроками. Это мой дом. Я люблю "Милан".

Я радуюсь, когда они добиваются успеха, потому что у меня до сих пор есть друзья в команде. У меня хорошие отношения с Берлускони и Галлиани (бывшими президентом и вице-президентом клуба. - Прим. "СЭ"). Мы остаемся на связи благодаря WhatsApp.

Надеюсь, "Милан" останется хорошей командой.

Могу ли я вернуться? Сейчас я играю в Китае и я счастлив здесь. Но кто знает, что может произойти в будущем? Если получу предложение от "Милана" или из Европы, обдумаю его.

Напомним, Пату играл за "россонери" с 2007 по 2013 год. За это время он принял участие в 150 матчах в составе "россонери", забив 63 мяча. Также он играл за "Интернасионал", "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Челси" и "Вильярреал".