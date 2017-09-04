Александер Чеферин: "Финансовый fair play? Закон един для всех"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что финансовый fair play позволил клубам сократить свои убытки. Он также добавил, что в ближайшее время главной проблемой будет сохранение соревновательного баланса.

– Финансовый fair play? Это позволило клубам заметно сократить свои убытки и перейти на экономическую модель, у которой крепкие и долгосрочные перспективы, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина. - Вместе с тем, УЕФА стоит на страже футбола, а потому должен тщательно проверять, чтобы все правила соблюдались. Закон един для всех.

Что касается сохранения соревновательного баланса, то в ближайшие несколько лет это будет самой серьезной проблемой. Как нам удастся развивать футбол и избежать расширения пропасти между самыми мощными клубами и остальными? Это важнейший вопрос.