Семья погибшего российского альпиниста приняла решение оставить тело в горах

Координатор спасательной операции Анна Пиунова рассказала о том, что поиски тела Сергея Глазунова приостановлены и решение продолжать эту операцию может повлечь новые жертвы.

В начале июля Сергей Глазунов и Александр Гуков начали восхождение на гору Латок-1 (Пакистан). 25 июля во время спуска из-за плохой погоды Глазунов погиб, а Гуков, оставшись один на высоте и без еды, ждал помощи 6 дней. После спасения он был перевезен для лечения в Россию.

– Поиски погибшего Сергея Глазунова приостановлены, - сказала Пиунова. - И, достать его тело будет очень сложно, практически невозможно. То есть, если мы решимся проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей. Поэтому семья Сергея приняла решение не искать его тело.