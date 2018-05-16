Поиски пропавшего в Гималаях болгарского альпиниста завершились безрезультатно

Поиски пропавшего в Гималаях болгарского альпиниста Бояна Петрова завершились. Как сообщает AFP, спасатели не сумели отыскать следов 45-летнего спортсмена, который пропал 3 мая при восхождении на восьмитысячник Шишапангма. Ранее он преодолел десять вершин с отметкой 8 тысяч метров.

Петров обрел известность своими восхождениями на фоне больших проблем со здоровьем. Два года назад он перенес кому, также справился с раком и был болен диабетом.

В последний раз с ним связывались на высоте 7500 метров. Китайские спасатели предполагают, что Петров упал в расщелину после ухудшения погоды.