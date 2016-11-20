Вячеслав Колосков: "У членов ВАДА есть проблемы с головой"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что инициатива ВАДА на получение права лишать страны возможности проведения крупных турниров, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира, говорит о том, что у членов агентства есть проблемы с головой. По словам Колоскова, задача любого антидопингового ведомства – выявить наличие допинга.

– У них, видимо, не все в порядке с головой просто, вот и все, – приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. – Задача любого антидопингового ведомства – выявить наличие допинга, а уже меры должны принимать соответствующие международные федерации по видам спорта. Если Олимпийские игры, то только Международный олимпийский комитет, больше никто. Не думаю, что у них этот номер пройдет, тем более что там есть наша делегация – будет выступать Виталий Смирнов на этой сессии. Предполагаю, что он даст полную оценку этой инициативе.

Напомним, что предложение о том, чтобы ВАДА получило право лишать страны возможности проводения международных турниров, если они серьезно нарушают антидопинговый кодекс, было выдвинуто на совете учредителей агентства. Его поддержали член совета учредителей организации от МОК Адам Пенгилли и глава комиссии спортсменов ВАДА Бэкки Скотт.