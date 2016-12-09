Владимир Сальников: "Российские пловцы еще в Рио выработали иммунитет к обвинениям в свой адрес"

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказал мнение о том, что российские пловцы после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро имеют достаточный иммунитет к ситуациям, когда их бездоказательно обвиняют в нарушении антидопингового кодекса. Сейчас национальная сборная по плаванию находится на чемпионате мира в Виндзоре, который завершится 11 декабря.

– Вне зависимости от того, какого рода фантазии озвучиваются, у нас уже есть на все это хороший иммунитет, – приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. – После Игр в Рио-де-Жанейро у нас такой иммунитет выработался, мы прошли через это, и сейчас нам по силам воспринять это спокойно.

Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.